Scudetto Inter, Sileri attacca: “I tifosi in Piazza Duomo hanno dimostrato di non avere buon senso” (Di martedì 4 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso di un’Intervista rilasciata a ‘La Stampa, ha duramente criticato i tifosi dell’Inter radunatisi in Piazza Duomo per festeggiare la vittoria dello Scudetto: “Fa male vedere Piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio. Se c’erano positivi, è sicuramente avvenuto qualche contagio. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane. Per altro, in Piazza non c’erano solo milanesi. Parlerei quindi di possibili ripercussioni su ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, nel corso di un’vista rilasciata a ‘La Stampa, ha duramente criticato idell’radunatisi inper festeggiare la vittoria dello: “Fa male vederecon 30 milaurlanti, molti senza mascherina. Quelle personedi nonun briciolo di. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio. Se c’erano positivi, è sicuramente avvenuto qualche contagio. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane. Per altro, innon c’erano solo milanesi. Parlerei quindi di possibili ripercussioni su ...

Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - fcvolendam : ?? Congratulazioni @Inter per la Scudetto. Saluti, Wim Jonk ??????? #ForzaInter #IMInter #Inter - ptndvd : RT @amaricord: Ci hanno privato di andare ad un concerto, al cinema, al teatro, dal parrucchiere, in palestra, in pizzeria, e poi permetton… - ottaviozanetti : RT @marifcinter: Jindong Zhang: 'Scudetto non è la conclusione ma l’inizio del cammino dell’Inter. Nei momenti di più grande difficoltà il… -