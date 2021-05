Roma | clamoroso cambio in panchina | il nuovo allenatore sarà Josè Mourinho | l’eroe del Triplete

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Foto di Alessandro di Marco / Ansa Laufficializza ilper la stagione 2021-2022:prenderà il posto di Paulo Fonseca al termine della stagione Dopo l’annuncio della volontà di proseguire fino al termine dell’attuale stagione, ultime 4 partite di campionato più la formalità della semifinale di ritorno di Europa League (sconfitta per 6-2 all’andata, ndr), l’A.S.ha scelto il sostituto di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lascerà la squadra al termine di una stagione iniziata in maniera ottimale, ma conclusa con un vero e proprio naufragio di prospettive, obiettivi e risultati. Il nome scelto per la stagione 2021-2022 è quello di, esonerato alcune settimane fa dal Tottenham. Lo ‘Special One’ ...