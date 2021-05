Razzo cinese, frammenti cadono verso la terra: i possibili obiettivi (Di martedì 4 maggio 2021) Il 29 Aprile dalla Cina è partito il Razzo Lunga Marcia 5B, che ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong. Uno degli stadi del Razzo è però in caduta incontrollata. Secondo Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, “dopo il lancio lo stadio del Razzo è stato abbandonato nell’orbita e non dà più segni di vita”. In questo modo il Razzo cinese si comporta quindi come un “veicolo passivo”, subendo l’influenza dell’atmosfera che lo sta facendo cadere verso la terra. I razzi destinati allo spazio sono spesso composti da due o più stadi, ognuno col proprio motore e propellente per via via sganciare gli stadi (diminuendo la massa) una volta esaurito il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Il 29 Aprile dalla Cina è partito ilLunga Marcia 5B, che ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong. Uno degli stadi delè però in caduta incontrollata. Secondo Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, “dopo il lancio lo stadio delè stato abbandonato nell’orbita e non dà più segni di vita”. In questo modo ilsi comporta quindi come un “veicolo passivo”, subendo l’influenza dell’atmosfera che lo sta facendo caderela. I razzi destinati allo spazio sono spesso composti da due o più stadi, ognuno col proprio motore e propellente per via via sganciare gli stadi (diminuendo la massa) una volta esaurito il ...

