Pupi | sceneggiata e Belcanto | le geniali riscritture di Roberto De Simone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «Ma adesso, arrivati finalmente al Trianon, chiamati per misteriose vie a recitare da un mondo all’altro ‘sta Cantata con un pubblico assente in pandemia senza fischi e senza battiti di mano senza chi ci senta e chi ci veda, alla cieca, considerando queste esibizioni una partita a tressette con il morto…». Così recita Razzullo, una maschera napoletana, uno straordinario mutevolissimo Oscar Di Maio, a metà dello spettacolo, il testo originale, in napoletano, è stato qui tradotto in italiano. La maschera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SContemporanee : Firmata da Roberto De Simone e Davide Iodice 'Trianon Opera – Tra pupi, sceneggiata e Belcanto' è una rivisitazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupi sceneggiata

MyDreams

La nuovissima edizione firmata da Roberto De Simone e Davide Iodice si intitola Trianon Opera - Trae Belcanto , ed è una rivisitazione dell'opera tardo - seicentesca di Andrea ...Emilia Costantini per il 'Corriere della Sera' trianon opera de simone Torna in scena Roberto De Simone, per ora in tv, ma poi in palcoscenico. Trianon Opera, trae Belcanto è il nuovo spettacolo del compositore napoletano che il 30 ...«Ma adesso, arrivati finalmente al Trianon, chiamati per misteriose vie a recitare da un mondo all’altro ‘sta Cantata con un pubblico assente in pandemia senza fischi e senza battiti di mano senza chi ...Emilia Costantini per il “Corriere della Sera” trianon opera de simone Torna in scena Roberto De Simone, per ora in tv, ma poi in palcoscenico. Trianon Opera, tra pupi, sceneggiata e Belcanto è il nuo ...