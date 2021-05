PNRR | Patuanelli | cedibilità Transizione 4 0 è bella notizia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Piano Nazionale4.0 “è una delle misure più imponenti del, pensato, studiato e implementato al Ministero dello Sviluppo Economico e reso pluriennale, includendo anche il comparto agricolo”. Lo ha detto il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano, spiegando che i crediti d’imposta di cui si avvale il piano, “inizialmente criticati, si sono invece rivelati uno strumento fondamentale più volte richiamato anche in altre misure. Di fatto sono una riduzione dell’imposizione fiscale per chi investe in innovazione, green economy, macchinari 4.0 e tecnologie di frontiera”. “Rendere questo strumento cedibile agli istituti finanziari, come recita l’approvazione dell’emendamento al Decreto Sostegni in commissione congiunta Finanze e Bilancio del Senato, sarebbe una...