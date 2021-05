Pfizer Italia condannata a risarcimento: il farmaco contro il Parkinson causa ludopatia (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag — Doccia fredda per Pfizer Italia: la casa farmaceutica, nota produttrice di uno dei vaccini anti Covid, dovrà versare un risarcimento di mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per aver prodotto un farmaco che ha causato, come effetto collaterale, ludopatia e ipersessualità in un paziente sottoposto a trattamento. Il farmaco in questione è il Cabaser, utilizzato per la cura del Parkison di uno sfortunato paziente 60enne residente nel Centro Italia. L’uomo aveva assunto il ritrovato dal 2001 al 2006 riscontrando gli effetti precedentemente descritti. Effetti – la ludopatia e l’ipersessualità — che Pfizer aveva indicato nel bugiardino soltanto dal 2007 in poi. Pfizer deve ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag — Doccia fredda per: la casa farmaceutica, nota produttrice di uno dei vaccini anti Covid, dovrà versare undi mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per aver prodotto unche hato, come effetto collaterale,e ipersessualità in un paziente sottoposto a trattamento. Ilin questione è il Cabaser, utilizzato per la cura del Parkison di uno sfortunato paziente 60enne residente nel Centro. L’uomo aveva assunto il ritrovato dal 2001 al 2006 riscontrando gli effetti precedentemente descritti. Effetti – lae l’ipersessualità — cheaveva indicato nel bugiardino soltanto dal 2007 in poi.deve ...

