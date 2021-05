Patrick Dempsey | tutte le auto più belle della sua collezione da sogno

(Di martedì 4 maggio 2021) Ledisono una conseguenza direttasua smisurata passione per le corse e per i motori, in particolare per quelli delle Porsche. Ma prima di dare un'occhiata al suo garage, ripercorriamo la carrieramobilistica dell'attore americano di origini irlandesi. Le prime gare a cui ha partecipato sono datate 2004, quando aveva 38 anni, al volante di una Panoz nell'omonimo campionato monomarca. Da quell'anno in poi il suo impegno è diventato costante, sempre al volante di vetture GT - derivate dalla serie e a ruote coperte - fino alla prima partecipazione (2009) alla 24 Ore di Le Mans al volante di una Porsche nella classe GT2. Datata 2009 è anche la fondazionesua scuderia, laRacing, con cui ha intensificato l'impegno nelle corse di ...

Ambassador del brand, all'attore è dedicata una collezione in edizione limitata Che i motori siano una delle più grandi passioni di, oltre alla recitazione, of course , è cosa nota. Non è un caso allora che l attore che presto vedremo nella seconda serie di Diavoli abbia accolto con entusiasmo l idea di diventare ...A cinquantacinque anni compiuti a gennaio e in pieno jet - lag dopo aver passato sei settimane in Europa, tra Londra e Roma , per le riprese della seconda stagione di Diavoli ,conserva lo stesso sorriso a trentadue denti che ha conquistato il pubblico dapprima in film come Loverboy , uno dei suoi primi ruoli da protagonista al cinema, e poi in serie come ...La sua passione per le corse e la velocità lo avrebbe portato addirittura ad accantonare il ruolo del dottor Shepherd che lo ha reso famoso in Grey's Anatomy ...In occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, la Campagna Globale FIA-JCDecaux per la Sicurezza Stradale, #3500LIVES, riprende vigore con ...