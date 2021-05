Omicidio Vannini, Cassazione: condanne definitive per i Ciontoli (Di martedì 4 maggio 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (accusato di Omicidio volontario con dolo eventuale) per la morte di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I giudici della Quinta sezione penale di Piazza Cavour rigettando i ricorsi degli imputati hanno confermato inoltre la condanna a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di Ciontoli, Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo .L’unica modifica apportata dai giudici della Cassazione, che non cambia la pena, riguarda i familiari di Antonio Ciontoli, come spiega la difesa degli imputati: è stato infatti ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) La Corte diha confermato la condanna a 14 anni per Antonio(accusato divolontario con dolo eventuale) per la morte di Marco, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I giudici della Quinta sezione penale di Piazza Cavour rigettando i ricorsi degli imputati hanno confermato inoltre la condanna a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di, Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo .L’unica modifica apportata dai giudici della, che non cambia la pena, riguarda i familiari di Antonio, come spiega la difesa degli imputati: è stato infatti ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - SkyTG24 : 'Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c'è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta', ha… - Fusillide : RT @Stefanialove_of: ?? Breaking news Cassazione conferma condanna 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell'omicidio volonta… - infoitinterno : Omicidio Marco Vannini, Cassazione conferma le condanne alla famiglia Ciontoli -