Mourinho: subito convinto da ambizione società, daje Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione”, sono queste le prime parole di Jose’ Mourinho da allenatore della Roma. L’inizio della avventura del portoghese – esonerato di recente dal Tottenham – e’ fissato per l’inizio della stagione 2021/2022, ossia il prossimo primo luglio. “Dopo essermi confrontato con la proprieta’ e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Societa’. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire.” “L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)– “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione”, sono queste le prime parole di Jose’da allenatore della. L’inizio della avventura del portoghese – esonerato di recente dal Tottenham – e’ fissato per l’inizio della stagione 2021/2022, ossia il prossimo primo luglio. “Dopo essermi confrontato con la proprieta’ e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’di questa Societa’. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire.” “L’incredibile passione dei tifosi dellami haad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso ...

JmanBianconero : La #Juve che vuole tornare a vincere con chissà quale allenatore... L'#inter di #Conte che vorrà difendere lo scude… - jonny_mode : THE MOURINHO SHOW. Clamoroso! Accordo con la Roma. Contratto triennale. Dan Friedkin ha deciso di vincere subito, b… - salvacostafj : RT @armagio: Un anno di conferenze stampa #Mourinho - Stampa Romana. Fossi la #Disney farei un'offerta milionaria per i diritti subito. - HuertDeAuteuil : Breve storia triste: Mia sorella è entrata in camera mia sbattendo la porta e dicendo “l’hanno annunciato!!!!! È… - GioGioInter : RT @armagio: Un anno di conferenze stampa #Mourinho - Stampa Romana. Fossi la #Disney farei un'offerta milionaria per i diritti subito. -