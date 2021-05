Mahrez lancia il Manchester City verso la finale | è 1-0 all’intervallo sul PSG

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilvede ladi Champions, la prima della sua storia. Gli uomini di Guardiola sono in vantaggio sul PSGper 1-0. Decisivo un gol diall'11. Partita molto bella e aperta, ottimo l'approccio iniziale del PSG che aveva anche ricevuto un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Zinchenko, poi giustamente tolto dal VAR. Traversa anche di Marquinhos al 23? per i parigini. Ilha controllato bene la gara, con il solito possesso palla, gestendo per ora un vantaggio che vale ladi Champions.