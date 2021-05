Mafia, i carabinieri di Catania eseguono ordinanze per 40 indagati (Di martedì 4 maggio 2021) I carabinieri del comando di Catania hanno disarticolato gruppi legati alle cosche etnee. Tra questi, un ergastolano che approfittava dei permessi premi per gestire il clan. Catania – Vasta operazione dei carabinieri del capoluogo etneo tra la Sicilia orientale, la provincia di Cosenza e Bologna. Catania, blitz contro la Mafia I militari del Comando provinciale di Catania hanno infatti eseguito 40 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 40 indagati, legati a Cosa nostra. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe ai danni dell’Inps. “Una situazione di grave inquinamento ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Idel comando dihanno disarticolato gruppi legati alle cosche etnee. Tra questi, un ergastolano che approfittava dei permessi premi per gestire il clan.– Vasta operazione deidel capoluogo etneo tra la Sicilia orientale, la provincia di Cosenza e Bologna., blitz contro laI militari del Comando provinciale dihanno infatti eseguito 40di custodia cautelare nei confronti di 40, legati a Cosa nostra. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe ai danni dell’Inps. “Una situazione di grave inquinamento ...

