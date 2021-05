Luana, morta in azienda: “I genitori sono stati gli ultimi a sapere, li hanno avvisati i Carabinieri” (Di martedì 4 maggio 2021) Un amico della famiglia di Luana D’Orazio, la 22enne morta sul lavoro a Prato è incredulo per l’accaduto. L’uomo da voce alla disperazione della famiglia. La tragedia di Luana D’Orazio, la giovane di 22 anni morta a Prato dopo un incidente sul lavoro, ha colpito duramente non solo la famiglia della ragazza ma la comunità L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 maggio 2021) Un amico della famiglia diD’Orazio, la 22ennesul lavoro a Prato è incredulo per l’accaduto. L’uomo da voce alla disperazione della famiglia. La tragedia diD’Orazio, la giovane di 22 annia Prato dopo un incidente sul lavoro, ha colpito duramente non solo la famiglia della ragazza ma la comunità L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - fanpage : Luana, morta sul lavoro a soli 22 anni. Era diventata da poco mamma - salvosottile : Morta sul lavoro in fabbrica, risucchiata da una macchina . Luana, 22 anni, mamma da poco #luanadorazio ?? - jeon_yeori : RT @valfurla: Luana è morta a 22 anni stritolata da un rullo a Prato. Quattro giorni fa Mattia, 23 anni, è morto a Montebelluna, sotto una… - wowyuns : RT @astriamari1: Iniziamo a cambiare il linguaggio: Luana D’Orazio era una persona, non una lavoratrice, non una madre, non una donna, non… -