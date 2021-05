Luana morta a 22 anni | la mamma | Ora il nostro primo pensiero è il suo bambino

(Di martedì 4 maggio 2021) Ora ilè il, a quale non faremo mancare nulla , anche se non avrà la cosa fondamentale, l'amore della sua sua". Così Emma Marrazzo, madre diD'Orazio, l'...

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - fanpage : Luana, morta sul lavoro a soli 22 anni. Era diventata da poco mamma - salvosottile : Morta sul lavoro in fabbrica, risucchiata da una macchina . Luana, 22 anni, mamma da poco #luanadorazio ?? - fra__alice : RT @valfurla: Luana è morta a 22 anni stritolata da un rullo a Prato. Quattro giorni fa Mattia, 23 anni, è morto a Montebelluna, sotto una… - elisapunto : RT @valfurla: Luana è morta a 22 anni stritolata da un rullo a Prato. Quattro giorni fa Mattia, 23 anni, è morto a Montebelluna, sotto una… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana morta

Così Emma Marrazzo, madre diD'Orazio, l'operia 22enne, madre di un figlio di 5 anni,ieri in un'azienda Tessile di Oste di Montemurlo (Prato) dopo essere finita dentro l'ingranaggio dell'...Così Emma Marrazzo, madre diD'Orazio, l'operia 22enne, madre di un figlio di 5 anni,ieri in un'azienda Tessile di Oste di Montemurlo (Prato) dopo essere finita dentro l'ingranaggio dell'...La notizia terribile della morte di Luana D’Orazio, 22enne rimasta intrappolata in un macchinario nell’azienda tessile in cui lavorava, ha colpito tutti, anche l’attore e regista Leonardo Pieraccioni.Le morti sul lavoro in Italia sono aumentate nel primo trimestre 2021 secondo INAIL che ha recentemente pubblicato i dati. In soli 3 mesi si parla di 185 vittime, 2 al giorno.