L'Italia riapre ai turisti, Draghi: «Pass verde per viaggi da metà maggio, Green Pass europeo a metà giugno» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti: «la pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo» dice il presidente del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalla secondadil'ai: «la pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo» dice il presidente del...

tg2rai : A #Firenze riapre da oggi al pubblico la @UffiziGalleries , un simbolo dell'Italia che riparte - ilfuoriuscito : Prendiamo atto che colei che fino ad un mese fa, dallo studio di #lineanotte, invocava un lockdown duro, ora è feli… - SmorfiaDigitale : Covid, l'Italia riapre ai turisti, un pass per viaggiare | Vaccini in aziende da... - bizcommunityit : Covid, l'Italia riapre ai turisti, un pass per viaggiare | Vaccini in aziende da seconda metà maggio: arriva il pro… - fainformazione : Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti : Non sarà troppo entusiasmo ? Dalla seconda metà di maggi… -