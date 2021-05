Kitikaka – Gian Paolo Ormezzano | quaggiù qualcuno ti ama e non ha mai smesso di farlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Sapessi com’è strano, vedere un programma sportivo con ospite. Memo Remigi non avrebbe potuto canticchiare di meglio.nostro è tornato. Non lo vedevamo in televisione dai tempi in cui il principe Carlo Alberto di Savoia tentennava e non sapeva se stare con la Juventus o con il Toro (rigorosamente con la prima o chiusissima). Il re, quello delle “bocce quadre”, la singolar tenzone del Roero ispirata alla petanque, dove le bocce non rotolano giù per le discese o i terreni accidentati e il bambino può battere il campione (mani Mura ci è mai venuto?), anche a 85 anni è sempre in una forma esplosiva. Una mitraglia di considerazioni apparentemente fuori luogo, una sequela di affabulanti misunderstanding, ...