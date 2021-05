Italia e Russia, spy story con espulsione di un diplomatico (Di martedì 4 maggio 2021) Con quasi un mese di ritardo, e con una “regia” che ha fatto di tutto per evitare di riattizzare lo scontro con l’Italia, il governo russo ha deciso ieri di espellere un solo addetto militare Italiano da Mosca. È la reazione all’espulsione da Roma dei due addetti russi coinvolti nel caso di Walter Biot, l’ufficiale Italiano arrestato poco dopo aver passato informazioni segrete a uno dei due russi. Come riportato sulla Repubblica da Vincenzo Nigri, in queste ore l’ambasciatore Italiano Pasquale Terracciano è stato convocato al ministero degli Esteri: i diplomatici russi gli hanno consegnato una nota in cui hanno dichiarato “persona non grata” il vice-addetto militare Italiano a Mosca, il comandante di Marina Curzio Pacifici. Il ministero degli Esteri russo ha poi fatto un comunicato per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Con quasi un mese di ritardo, e con una “regia” che ha fatto di tutto per evitare di riattizzare lo scontro con l’, il governo russo ha deciso ieri di espellere un solo addetto militareno da Mosca. È la reazione all’da Roma dei due addetti russi coinvolti nel caso di Walter Biot, l’ufficialeno arrestato poco dopo aver passato informazioni segrete a uno dei due russi. Come riportato sulla Repubblica da Vincenzo Nigri, in queste ore l’ambasciatoreno Pasquale Terracciano è stato convocato al ministero degli Esteri: i diplomatici russi gli hanno consegnato una nota in cui hanno dichiarato “persona non grata” il vice-addetto militareno a Mosca, il comandante di Marina Curzio Pacifici. Il ministero degli Esteri russo ha poi fatto un comunicato per ...

