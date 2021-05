Isola Dei Famosi: Awed tutto pelle e ossa, ecco quanto è dimagrito in Honduras (Di martedì 4 maggio 2021) Quanti kg ha perso Awed all’Isola Dei Famosi? le foto del prima e dopo dello youtuber stanno facendo il giro del web. I fan fanno fatica a riconoscerlo, ecco quanto è dimagrito il naufrago sull’Isola quanto è dimagrito Awed all’Isola Dei Famosi?Ieri è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi, tra le varie prove di sopravvivenza non sono di certo mancati i colpi di scena. In primis la litigata epica tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Ma non solo sembra che nel reality stia iniziando a sbocciare la passione tra due naufraghi. Stiamo parlando di Awed e di Emanuela Tittocchia, i due sono ogni giorno più vicini e si sono anche ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 maggio 2021) Quanti kg ha persoall’Dei? le foto del prima e dopo dello youtuber stanno facendo il giro del web. I fan fanno fatica a riconoscerlo,il naufrago sull’all’Dei?Ieri è andata in onda un’altra puntata dell’Dei, tra le varie prove di sopravvivenza non sono di certo mancati i colpi di scena. In primis la litigata epica tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Ma non solo sembra che nel reality stia iniziando a sbocciare la passione tra due naufraghi. Stiamo parlando die di Emanuela Tittocchia, i due sono ogni giorno più vicini e si sono anche ...

