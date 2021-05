Inter club Milani in festa (Di martedì 4 maggio 2021) Codogno è la cittadina al mondo con più alto numero di tifosi Interisti, ogni cento abitanti 85 sono nerazzurri. Esistono ben venti Inter club. Prima del Covid, ognuno organizzava un pullman, qualsiasi luogo dove la Beneamata giocava. Anche allo stretto di Bering. Amichevolmente disputata ai tempi di Mazzola e Boninsegna, Lokomotiv Bering-Inter 2-2. Con lamentela della Fifa che non era stata avvertita dell’amichevole. La regione che ha più Interisti al mondo è la Puglia. Seguita dallo stato del Nevada (Usa). Il mio primo ricordo è la finale nel 1972 con l’Ajax per la Coppa dei campioni. Allenatore Invernizzi. La famosa stagione della lattina a Boninsegna. Il mitico vicepresidente Prisco fece ripetere la gara. Avevamo perso 7-1 a Mönchengladbach (Germany). Dispiace dirlo, ma la lattina l’avevo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) Codogno è la cittadina al mondo con più alto numero di tifosiisti, ogni cento abitanti 85 sono nerazzurri. Esistono ben venti. Prima del Covid, ognuno organizzava un pullman, qualsiasi luogo dove la Beneamata giocava. Anche allo stretto di Bering. Amichevolmente disputata ai tempi di Mazzola e Boninsegna, Lokomotiv Bering-2-2. Con lamentela della Fifa che non era stata avvertita dell’amichevole. La regione che ha piùisti al mondo è la Puglia. Seguita dallo stato del Nevada (Usa). Il mio primo ricordo è la finale nel 1972 con l’Ajax per la Coppa dei campioni. Allenatore Invernizzi. La famosa stagione della lattina a Boninsegna. Il mitico vicepresidente Prisco fece ripetere la gara. Avevamo perso 7-1 a Mönchengladbach (Germany). Dispiace dirlo, ma la lattina l’avevo ...

pisto_gol : L’assembramento-illegale-di 30mila tifosi nerazzurri in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto poteva essere evit… - FcInterNewsit : La dedica di lady Ranocchia: 'Ti ho visto cadere e rialzarti. L'Inter per noi è famiglia, sono orgogliosa di te' - FcInterNewsit : L'Inter esplora una nuova frontiera: inaugurato ieri il profilo Twitch del club nerazzurro - manu_fuego99 : RT @pisto_gol: L’assembramento-illegale-di 30mila tifosi nerazzurri in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto poteva essere evitato? La m… - berlinx1 : Inter Club Libya ???? Popolo della Libia?????? #inter #IMScudetto -