In pensione a 62 anni o con 41 di contributi. Il pressing dei sindacati (Di martedì 4 maggio 2021) sindacati in pressing sulle pensioni, perché si riapra subito il cantiere della riforma, prima dello stop a Quota 100 a fine anno, definendo nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41

