Il Sindaco incontra Ermenegildo Francioni | centenario di Pomezia

(Di martedì 4 maggio 2021) IldiAdriano Zuccalà hato oggi, classe 1921, adal 27 novembre 1939. Romagnolo di origine, primo di 15 fratelli, ha lavorato per 40 anni nella nostra Città come muratore e qui ha sposato la signora Emilia con cui ha cresciuto i figli Antonio e Sergio. "E' stata una grande emozionere– commenta ilZuccalà – Un uomo che ha vissuto un secolo della nostra storia e le origini della nostra città, che ha contribuito con il suo lavoro a far cresceree che ha visto con i suoi occhi come è cambiata nel tempo. A lui e alla sua famiglia va tutto l'affetto dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza".