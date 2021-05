Il dibattito social su Fedez oscura i temi del lavoro

Leggi su panorama

(Di martedì 4 maggio 2021) Secondo una ricerca condotta dacom-Blogmeter, il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, e' stato visto dieci volte di piu' rispetto alla seconda parte del concerto andato in onda su Rai3. L'influencerogni cosa che fa la trasforma in un successo mediatico senza precedenti. L'ultima trovata, in ordine di apparizione, è stata prendersela con la Lega sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma e accusare la Rai di averlo voluto censurare con un video su Instagram. Il risultato?ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, e' stato visto dieci volte di piu' rispetto alla seconda parte del concerto andato in onda su Rai3:ha ...