“Il bacio non era consensuale”: la censura travolge Biancaneve, polemica a Disneyland (Di martedì 4 maggio 2021) Un altro riferimento culturale collettivo, quasi globale, rischia di essere inglobato dal tritacarne implacabile del politically correct, un mostro insaziabile e affamato di errori decontestualizzati storicamente. ‘Entertainment Weekly’ riporta che il rinnovo di una delle prime giostre originali di Disneylandm Snow White’s Scary Adventure ha suscitato scalpore e critiche: i gestori del parco infatti hanno deciso di adottare come finale dell’attrazione, il bacio del Principe a Biancaneve, un omaggio alla pellicola originale, senza fare i conti però con quanti ritengono che il bacio sia la riproposizione di una violenza sessuale, dato il mancato consenso della principessa. LEGGI ANCHE => La scorrettezza del politically correct: Oxford censura Mozart, tutte le altre condanne ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 maggio 2021) Un altro riferimento culturale collettivo, quasi globale, rischia di essere inglobato dal tritacarne implacabile del politically correct, un mostro insaziabile e affamato di errori decontestualizzati storicamente. ‘Entertainment Weekly’ riporta che il rinnovo di una delle prime giostre originali dim Snow White’s Scary Adventure ha suscitato scalpore e critiche: i gestori del parco infatti hanno deciso di adottare come finale dell’attrazione, ildel Principe a, un omaggio alla pellicola originale, senza fare i conti però con quanti ritengono che ilsia la riproposizione di una violenza sessuale, dato il mancato consenso della principessa. LEGGI ANCHE => La scorrettezza del politically correct: OxfordMozart, tutte le altre condanne ...

marcofurfaro : In 40 giorni, Malika è stata cacciata di casa perché lesbica; Jean Pierre e il suo ragazzo sono stati aggrediti per… - OndeFunky : Michele ?? LE PAROLE SONO IMPORTANTI @michele_bravi MANTIENI IL BACIO (io non mi so difendere mai da questa canzone) #1M2O21 #concertone - GiuseppeP1972 : RT @AzzurraBarbuto: La Disney sotto accusa perché il bacio del principe non sarebbe stato consensuale: Biancaneve dormiva. Quale mente mala… - MaurizioAlba : RT @rostokkio: La Disney sotto accusa perché il bacio del principe non sarebbe stato consensuale: #Biancaneve dormiva. Invece la Bella Addo… - CremascoV : In #Biancaneve ne capitano di cotte e di crude, e il bacio rubato non mi sembra la peggiore. -