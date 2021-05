Gemitaiz contro la polizia dopo il raduno dei tifosi dell’Inter: “Fate schifo al ca**o, ACAB” (Di martedì 4 maggio 2021) È dell’ultima ora il messaggio di Gemitaiz contro la polizia. Non una presa di posizione generica, ma una precisa invettiva contro il comportamento dei poliziotti durante il mega assembramento dei tifosi dell’Inter in Piazza Duomo dopo la vittoria dello scudetto della squadra nerazzurra. Sui festeggiamenti dei tifosi si è già pronunciato Ermal Meta, ma Gemitaiz estende la polemica sulle forze dell’ordine. Il rapper mette a confronto due situazioni di intervento degli agenti: disperdere un assembramento di tifosi e contenere i partecipanti a una manifestazione. Il raduno di tifosi in Piazza Duomo ha scatenato tante polemiche alle quali ha risposto il sindaco di Milano Beppe Sala: ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) È dell’ultima ora il messaggio dila. Non una presa di posizione generica, ma una precisa invettivail comportamento dei poliziotti durante il mega assembramento deiin Piazza Duomola vittoria dello scudetto della squadra nerazzurra. Sui festeggiamenti deisi è già pronunciato Ermal Meta, maestende la polemica sulle forze dell’ordine. Il rapper mette a confronto due situazioni di intervento degli agenti: disperdere un assembramento die contenere i partecipanti a una manifestazione. Ildiin Piazza Duomo ha scatenato tante polemiche alle quali ha risposto il sindaco di Milano Beppe Sala: ...

