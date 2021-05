Ferrovie: nuove assunzioni. Candidature entro maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Ferrovie dello Stato, azienda italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario, sia in quello del trasporto pubblico locale, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea. FS è alla ricerca di Addetti Contabilità Clienti, che dovranno emettere fatture, gestire la contabilità dei clienti, tenere rapporti con istituti bancari per richiesta emissione di garanzie, gestire il credito mediante attività di monitoraggio e sollecito, analizzare nuove iniziative commerciali all’estero per valutare le ripercussioni sulla fatturazione attiva e sulle garanzie da rilasciare; Operatori Polivalenti di Condotta e Manovra, che dovranno effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari, comandare i movimenti di manovra, effettuare la trazione dei veicoli ferroviari, eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021)dello Stato, azienda italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario, sia in quello del trasporto pubblico locale, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea. FS è alla ricerca di Addetti Contabilità Clienti, che dovranno emettere fatture, gestire la contabilità dei clienti, tenere rapporti con istituti bancari per richiesta emissione di garanzie, gestire il credito mediante attività di monitoraggio e sollecito, analizzareiniziative commerciali all’estero per valutare le ripercussioni sulla fatturazione attiva e sulle garanzie da rilasciare; Operatori Polivalenti di Condotta e Manovra, che dovranno effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari, comandare i movimenti di manovra, effettuare la trazione dei veicoli ferroviari, eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla ...

Engage_Magazine : Gli incarichi sono attualmente gestiti da Saatchi & Saatchi e Ab Comunicazioni. Il termine per presentare le offert… - Soffotcka : @Giovanni7769 ebbe, in Russia stanno costruendo le nuove ferrovie e strade, ponti e porti, manca la manodopera gratis. - fabotind : @carloalberto @ramella_f @DomaniGiornale Le ferrovie permettono alle persone di spostarsi in maniera sostenibile, v… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Ferrovie, Schmit: “Bisogna fornire ai lavoratori le nuove competenze digitali” – il commissario al lavoro della Ue ?@EUR… - MennatoC : Più itinerari alternativi in caso di ritardi o cancellazioni, migliore assistenza alle persone a mobilità ridotta,… -