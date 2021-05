Fedez | ‘d’Urso uccisa’ Barbara replica | “Ha sbagliato contro di me”

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Televisione La conduttrice di Pomeriggio 5al marito di Chiara Ferragni per le frasi scioccanti su di lei nel brano Blasfemia Pubblicato su 4 Maggio 2021 Continua a far discutere il caso. Le citazioni contenuti nei testi dei suoi brani, alcune mal interpretate dai suoi detrattori, sono state utilizzate come effetto boomerang per tentare di indebolire il senso del suo monologo fatto durante il Concertone del Primo Maggio in cui si è schierato a favore del ddl Zan. In molti hanno accusato il marito di Chiara Ferragni di sostenere il tema dei diritti civili per convenienza o per visibilità; in passato avrebbe scritto testi omofobi. Il cantante ha rotto il silenzio e ha confessato che da giovane anche lui ha detto cose omofobe, ma ha cercato di migliorarsi nel corso del tempo. Ha confessato di aver peccato perchè nel ...