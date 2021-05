(Di martedì 4 maggio 2021) L’associazionemette in evidenza l’importanza della biodiversità nell’agricoltura. E denuncia l’uso indiscriminato di pesticidi La monocoltura intensiva inaridisce il terreno. Il terreno arido impoverisce la pianta. La pianta depauperata della propria linfa diviene più facilmente accattabile dai parassiti. Per evitare il rischio dei parassiti si tratta la terra con dei pesticidi chimici. I pesticidi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Federbio monocolture

Consumatore.com

La biodiversità è minata dalleintensive che rubano costantemente spazi alle foreste e richiedono massicce dosi di ... Presidente di, che continua " Inoltre, secondo i dati ...Per questo, diverse associazioni come il WWF,e l'Associazione Terra! hanno proposto una ...del cambiamento climatico e la prima causa di deforestazione mondiale per fare spazio a...L'associazione Federbio mette in evidenza l'importanza della biodiversità nell'agricoltura. E denuncia l'uso indiscriminato di pesticidi.I prodotti chimici sono legati alle monocolture intensive che impoveriscono i terreni e richiedono sempre più spazi rubati alle foreste La biodiversità è minata dalle monocolture intensive che rubano ...