Dopo le polemiche Pio e Amedeo tornano in onda al posto dell'Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Mediaset non molla e Dopo le polemiche e il polverone che si sono alzati Dopo l'ultima puntata con il loro discorso sul politicamente corretto, e non solo, Pio e Amedeo tornano al timone di una puntata speciale di Felicissima Sera. Il prime time di Canale5 si colora di nuovo di trash e di risate, per chi apprezza il genere, ma questa volta al giovedì e non al venerdì lasciando libero di respirare Carlo Conti con il suo Top Dieci. Pio e Amedeo tornano in onda per il best off di Felicissima Sera al giovedì prendendo il posto dell'Isola dei Famosi 2021. A quanto pare, almeno ufficialmente, Mediaset ha deciso di optare per questo piccolo trasloco per evitare l'accavallarsi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo polemiche Sostegni, dopo il bis cala il sipario Polemiche per la festa con assembramenti in piazza Duomo a Milano, comunque interrotti dalla ... Vertici Rai nel mirino della politica dopo le accuse da parte di Fedez di 'censura preventiva' da parte ...

Torlonia, ma il museo quando arriva? ... dopo oltre settant'anni d'attesa, mettendo a confronto i pezzi restaurati e stupendi della mostra ... denunce di oscure trattative per portare intere collezioni all'estero, polemiche roventi nate dall'...

Usa, dopo polemiche Biden porta a 62.500 tetto rifugiati Adnkronos Continua lo scontro Fedez-Rai: “Altri colleghi censurati”. E intanto Ostellari… Una polemica che non è destinata a spegnersi in poco tempo: quello tra Fedez e la Rai è uno scontro che prosegue sulla carta stampata. Il cantante in un’intervista ribadisce la sua posizione, respinge ...

Civita Castellana, il nuovo segretario comunale a processo per maltrattamenti rinuncia all'incarico Ha rinunciato all’incarico Luigi Rocco Bronte , il 51enne siciliano che il 10 maggio avrebbe dovuto prendere servizio a Civita Castellana ...

per la festa con assembramenti in piazza Duomo a Milano, comunque interrotti dalla ... Vertici Rai nel mirino della politicale accuse da parte di Fedez di 'censura preventiva' da parte ......oltre settant'anni d'attesa, mettendo a confronto i pezzi restaurati e stupendi della mostra ... denunce di oscure trattative per portare intere collezioni all'estero,roventi nate dall'...Una polemica che non è destinata a spegnersi in poco tempo: quello tra Fedez e la Rai è uno scontro che prosegue sulla carta stampata. Il cantante in un’intervista ribadisce la sua posizione, respinge ...Ha rinunciato all’incarico Luigi Rocco Bronte , il 51enne siciliano che il 10 maggio avrebbe dovuto prendere servizio a Civita Castellana ...