Curling, Mondiali femminili Calgary 2021: risultati e classifica con l’Italia (Di martedì 4 maggio 2021) I risultati e la classifica dei Mondiali 2021 di Curling femminili che si svolgeranno a Calgary, in Canada. Si comincia venerdì 30 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 7 maggio. Presente anche l’Italia, Sabato 8 al via le semifinali, mentre domenica 9 si concluderà la manifestazione con le finali che assegneranno le medaglie. I risultati E LE CLASSIFICHE ROUND ROBIN Venerdì 30 aprile dalle 17 – Svizzera-Corea del Sud 10-2Italia-Repubblica Ceca 5-7 Russia-Germania 8-4 Stati Uniti-Scozia 6-10 dalle 22 – Danimarca-Giappone 4-9 Canada-Svezia 5-6 Estonia-Cina 3-10Italia-Svizzera 2-9 dalle 3 – Germania-Stati Uniti 8-7 Giappone-Scozia 5-10 Canada-Repubblica Ceca 9-2 Corea del Sud-Russia 7-8 Sabato 1 maggio dalle 17 ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Ie ladeidiche si svolgeranno a, in Canada. Si comincia venerdì 30 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 7 maggio. Presente anche, Sabato 8 al via le semifinali, mentre domenica 9 si concluderà la manifestazione con le finali che assegneranno le medaglie. IE LE CLASSIFICHE ROUND ROBIN Venerdì 30 aprile dalle 17 – Svizzera-Corea del Sud 10-2Italia-Repubblica Ceca 5-7 Russia-Germania 8-4 Stati Uniti-Scozia 6-10 dalle 22 – Danimarca-Giappone 4-9 Canada-Svezia 5-6 Estonia-Cina 3-10Italia-Svizzera 2-9 dalle 3 – Germania-Stati Uniti 8-7 Giappone-Scozia 5-10 Canada-Repubblica Ceca 9-2 Corea del Sud-Russia 7-8 Sabato 1 maggio dalle 17 ...

