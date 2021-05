Giorno_Cremona : Cremonese, il pari col Chievo lascia un finale di stagione senza obiettivi - corriereveneto : #verona Chievo, solo un pari con la Cremonese - sportal_it : Pari tra Chievo e Cremonese - cn1926it : #Cremonese, #Gaetano ancora in rete: l’azzurrino regala il pari contro il #Chievo - paoloangeloRF : La Cremonese non va oltre il pari: con la Reggina finisce 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese pari

...campani controllano con diversi traversoni di Casasola ma sono i friulani che vanno vicini al... MONZA - LECCE 1 - 0, PORDENONE - SALERNITANA 1 - 2, REGGINA - ASCOLI 2 - 2, CHIEVO -1 - ......non riescono a premere con la necessaria concretezza sull'acceleratore e il triplice fischio dell'arbitro sancisce la divisione della posta in palio per un punto che non consente alladi ...In serie B, la terzultima giornata è palpitante, i verdetti si avvicinano. Dunque l’Empoli vola in serie A, ha dominato la stagione, come gioco, ma è la corsa alla seconda ...PECCHIA CREMONESE STANCHEZZA - Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha commentato in conferenza il pari col Chievo.