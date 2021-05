Campania, scende l’indagine dei contagi. De Luca avverte: “Senza regole ci giochiamo l’estate” (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1331 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.336 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi positivi, 902 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1331 i nuovi casi di positività al Coronavirus innelle ultime 24 ore, a fronte di 17.336 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione, nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi positivi, 902 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

