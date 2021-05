Cambiasso su Mourinho: “Mi aspettavo il suo ritorno in Italia, ma non così” (Di martedì 4 maggio 2021) Il ritorno di José Mourinho in Italia ha scioccato il mondo del calcio. Lo Special One ha scelto la Roma per provare a rilanciarsi dopo le esperienze non esaltanti tra Manchester United e Tottenham. L’OPINIONE Esteban Cambiasso ha espresso... Leggi su itasportpress (Di martedì 4 maggio 2021) Ildi Joséinha scioccato il mondo del calcio. Lo Special One ha scelto la Roma per provare a rilanciarsi dopo le esperienze non esaltanti tra Manchester United e Tottenham. L’OPINIONE Estebanha espresso...

MomentiCalcio : #Cambiasso: 'Immaginavo il ritorno di #Mourinho in #Italia' - siamo_la_Roma : ? Anche #Cambiasso commenta l'arrivo di #Mourinho alla #Roma ?? L'ex centrocampista ?? Ai microfoni di #SkySport… - VoceGiallorossa : ???Cambiasso su Mourinho: 'Mi ha sorpreso la tempistica' #AsRoma #Mourinho - marikalby : RT @FcInterNewsit: Cambiasso: 'Avevo immaginato un ritorno in Italia di Mourinho dopo le recenti dichiarazioni. Sorpreso per i tempi' https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Cambiasso: 'Mourinho mi ha sorpreso, di più per la tempistica' -