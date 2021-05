Calcio | Friedkin | ‘Mourinho un fuoriclasse | garantirà leadership ed esperienza’**

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – ‘Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è unche ha vinto trofei a ogni livello eunae un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto”. Lo hanno dichiarato il presidente Dane il vicepresidente Ryandopo l’ufficialità dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. “L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”, hanno aggiunto i. L'articolo CalcioWeb.

'Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà leadership ed esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto". Lo hanno dichiarato il presidente Dan e il vicepresidente Ryan Friedkin. "L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club". Queste le parole di Mourinho: 'Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa Società. Questa ambizione e questo spirito mi hanno convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Nel frattempo, auguro a Paulo Fonseca il meglio e spero che i media rispettino il suo lavoro con la squadra fino alla fine della stagione'.