Bruno contro la Juventus e Cuadrado: “Non gli darei una punizione nemmeno spezzato” (Di martedì 4 maggio 2021) Pasquale Bruno si scaglia contro la Juventus e Cuadrado a Tiki Taka. L’ex calciatore non le manda a dire e protesta in maniera veemente contro la squadra bianconera e la punizione concessa a Cuadrado da cui è nato il rigore che ha permesso a Ronaldo di portare la partita in parità al minuto 83. Della punizione data Cuadrado si era lamentato anche Marino, ds dell’Udinese, che aveva protestato anche per le intimidazioni di Paratici contro Chiffi. Video – Bruno le dichiarazioni contro Cuadrado e la Juventus La punizione della Juventus c’era? Ma dai, io a Cuadrado non gli darei una ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) Pasqualesi scaglialaa Tiki Taka. L’ex calciatore non le manda a dire e protesta in maniera veementela squadra bianconera e laconcessa ada cui è nato il rigore che ha permesso a Ronaldo di portare la partita in parità al minuto 83. Delladatasi era lamentato anche Marino, ds dell’Udinese, che aveva protestato anche per le intimidazioni di ParaticiChiffi. Video –le dichiarazionie laLadellac’era? Ma dai, io anon gliuna ...

