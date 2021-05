Biden risponde a polemiche su immigrazione e alza il tetto dei rifugiati a 62.500 in un anno: “L’America sia rifugio e faro di libertà” (Di martedì 4 maggio 2021) Si tratta del primo passo verso quell’approccio “più umano” che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva promesso in campagna elettorale sulla gestione dei flussi migratori da Centro e Sud America. Dopo le polemiche nei suoi confronti, accusato di portare avanti politiche restrittive simili a quelle adottate dal suo predecessore Donald Trump, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha annunciato l’innalzamento del tetto a 62.500 rifugiati in questo anno fiscale, con l’impegno di raddoppiare questo numero il prossimo anno. Questa cifra “cancella il numero storicamente basso definito dalla precedente amministrazione di 15mila, che non riflette i valori delL’America come Nazione che accoglie e sostiene i rifugiati”, ha dichiarato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Si tratta del primo passo verso quell’approccio “più umano” che il presidente degli Stati Uniti, Joe, aveva promesso in campagna elettorale sulla gestione dei flussi migratori da Centro e Sud America. Dopo lenei suoi confronti, accusato di portare avanti politiche restrittive simili a quelle adottate dal suo predecessore Donald Trump, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha annunciato l’innmento dela 62.500in questofiscale, con l’impegno di raddoppiare questo numero il prossimo. Questa cifra “cancella il numero storicamente basso definito dalla precedente amministrazione di 15mila, che non riflette i valori delcome Nazione che accoglie e sostiene i”, ha dichiarato il ...

