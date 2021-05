Bertolaso: "Lombardia ora è locomotiva dei vaccini. Per Roma cerchino qualcun altro" (Di martedì 4 maggio 2021) “Ormai faccio la supervisione di una macchina che funziona bene. A fine maggio potrei seguire la campagna a distanza. Poi se a giugno dovessero arrivare altre 25 milioni di dosi per cui possiamo forzare i ritmi, potrei tornare per assestare il piano”. Così Guido Bertolaso in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Sono stato il primo a denunciare a febbraio i problemi e i disagi derivanti da un meccanismo di prenotazione per gli over 80 assolutamente inefficiente. Oggi sono convinto che la Lombardia sia la locomotiva”, continua Bertolaso. Quanto alla possibile candidatura a sindaco di Roma, Bertolaso spiega: “Ho ringraziato chi mi voleva sindaco della Capitale, ma non ho cambiato idea. Sono sicuro, gli ho detto di cercarsi qualcun altro”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “Ormai faccio la supervisione di una macchina che funziona bene. A fine maggio potrei seguire la campagna a distanza. Poi se a giugno dovessero arrivare altre 25 milioni di dosi per cui possiamo forzare i ritmi, potrei tornare per assestare il piano”. Così Guidoin un’intervista a Il Corriere della Sera. “Sono stato il primo a denunciare a febbraio i problemi e i disagi derivanti da un meccanismo di prenotazione per gli over 80 assolutamente inefficiente. Oggi sono convinto che lasia la”, continua. Quanto alla possibile candidatura a sindaco dispiega: “Ho ringraziato chi mi voleva sindaco della Capitale, ma non ho cambiato idea. Sono sicuro, gli ho detto di cercarsi”.

