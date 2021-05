Beffa Nandez nel finale | 1-1 tra Napoli e Cagliari Gattuso a -2 dalla Champions League | ma il calendario sorride agli azzurri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 maggio 2021) 34^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 13’ Osimhen (Insigne), 94’(Duncan)(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (81? Bakayoko), Demme; Lozano (68? Politano), Zielinski (81? Elmas), Insigne; Osimhen (76? Mertens)(4-4-1-1): Cragno; Zappa (81? Calabresi), Ceppitelli (76? Simeone), Godin, Carboni;, Duncan, Deiola (71? Asamoah), Lykogiannis (81? Cerri); Nainggolan; Pavoletti Gliavviano il “mini ciclo” di cinque partite con un pareggio, servirà dunque un filotto di vittorie per inaugurare il grido dellaal Maradona, senza sperare in scivoloni altrui. Affrontare ilin questo periodo non è compito facile, è ...