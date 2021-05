Barcellona, pronto un rinnovo biennale per Messi: l’indiscrezione (Di martedì 4 maggio 2021) Il matrimonio tra Lionel Messi e il Barcellona potrebbe continuare per latri due anni. l’indiscrezione arriva da ESPN Argentina, dove danno per certo l’accordo tra il numero 10 azulgrana ed il club. Sempre secondo il quotidiano argentino, il Barca sarebbe intenzionato a ricomporre la coppia Messi-Neymar. Il brasiliano non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint-Geirman, ma secondo la stampa francese la permanenza di Neymar a Parigi non sembrerebbe in discussione e la firma del prolungamento sarebbe vicina. Lo stesso Neymar, nelle scorse settimane, ha infatti lasciato intendere che il suo futuro sarà ancora al Psg. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Il matrimonio tra Lionele ilpotrebbe continuare per latri due anni.arriva da ESPN Argentina, dove danno per certo l’accordo tra il numero 10 azulgrana ed il club. Sempre secondo il quotidiano argentino, il Barca sarebbe intenzionato a ricomporre la coppia-Neymar. Il brasiliano non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint-Geirman, ma secondo la stampa francese la permanenza di Neymar a Parigi non sembrerebbe in discussione e la firma del prolungamento sarebbe vicina. Lo stesso Neymar, nelle scorse settimane, ha infatti lasciato intendere che il suo futuro sarà ancora al Psg. SportFace.

sportface2016 : #Calciomercato #Barcellona, pronto un rinnovo biennale per Leo #Messi sognando #Neymar: l'indiscrezione dall'Arge… - periodicodaily : Robert Kubica pronto per tre giorni di azione a Barcellona #Barcellona #RobertKubica #Formula1 #AlfaRomeo - sowmyasofia : Robert Kubica pronto per tre giorni di azione a Barcellona - noiverinteristi : #Messi rimarrà al #Barcellona. Pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2023 - SEGIO IL PROF - - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Messi - Barça fino al 2023? Che vittoria per #Laporta. Dopo le voci sul PSG di una settimana fa, dall'Argentina sono s… -