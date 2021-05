Balneari | Battelli | ‘gare riforma sistema e sana infrazioni | no a rallentamenti Pnrr’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Sono perfettamente d’accordo con il presidente dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli, che ringrazio ancora per l’intervento di oggi in Commissione XIV, quando dice che il meccanismo della gara competitiva consente la giusta valorizzazione del bene pubblico, i giusti introiti e un miglioramento per la collettività. Concordo poi sul fatto che sia necessario attuare in tempi rapidi una nuova normativa sulle concessioni. Se da un lato abbiamo l’urgenza, anche economica, di risolvere la procedura di infrazione europea, evitando tra l’altro eventuali e disastrosidell’iter del Pnrr, dall’altro dobbiamo ridare al settore la dignità che merita basata sui principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità”. E’ quanto affermato dal presidente della Commissione per ...