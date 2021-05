Alessandra Mastronardi si sposa con il fidanzato Ross MCCall (Di martedì 4 maggio 2021) Alessandra Mastronardi e Ross MCCall fanno coppia da circa quattro anni. Le nozze sono previste per la pRossima estate in Italia. La bella notizia si diffonde come un’indiscrezione del giornalista Santo Pirrotta che, durante lo spazio dedicato al gossip nel programma ‘Ogni Mattina’, ha aggiunto che le nozze si svolgeranno in Italia quest’estate. Il matrimonio, Leggi su people24.myblog (Di martedì 4 maggio 2021)fanno coppia da circa quattro anni. Le nozze sono previste per la pima estate in Italia. La bella notizia si diffonde come un’indiscrezione del giornalista Santo Pirrotta che, durante lo spazio dedicato al gossip nel programma ‘Ogni Mattina’, ha aggiunto che le nozze si svolgeranno in Italia quest’estate. Il matrimonio,

peppesava : RT @Ragusanews: Alessandra Mastronardi fiori d’arancio in vista con Ross McCall - Ragusanews : Alessandra Mastronardi fiori d’arancio in vista con Ross McCall - ModaCorriere : Alessandra Mastronardi quest’estate si sposerà (in Italia) con Ross McCall - princestone20 : #AlessandraMastronardi #RossMccall sarà vero? Non ci resta che aspettare. Mastronardi quest'estate si sposerà (in… - Forche_Caudine : La “molisana” Alessandra Mastronardi e Ross McCall presto sposi in Italia? -