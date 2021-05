West Bromwich-Wolverhampton (lunedì, ore 1900): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver riacceso un barlume di speranza tra i tifosi con le due vittorie conquistare a inizio aprile, il West Brom ha fatto solo un punto nelle successive due dando così virtualmente addio alla Premier League. Il Brighton sabato ha vinto e così la quota salvezza è salita 11 punti sopra l’attuale classifica della formazione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver riacceso un barlume di speranza tra i tifosi con le due vittorie conquistare a inizio aprile, ilBrom ha fatto solo un punto nelle successive due dando così virtualmente addio alla Premier League. Il Brighton sabato ha vinto e così la quota salvezza è salita 11 punti sopra l’attuale classifica della formazione InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 19 West Bromwich-Wolverhampton: Sono due i match della Premier League in programma oggi.… - infobetting : West Bromwich-Wolverhampton (lunedì, ore 1900): formazioni ufficiali, quote, - AnfetaMilan : @Kalulino_ Vai nel primo pomeriggio perché poi alle 19:00 lui guarda Wolves - West Bromwich - zazoomblog : West Bromwich-Wolverhampton (lunedì ore 1900): formazioni quote pronostici - #Bromwich-Wolverhampton #(lunedì - by_the_pool : RT @infobetting: West Bromwich-Wolverhampton (lunedì, ore 1900): formazioni, quote, pronostici -