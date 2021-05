Via libera all’esportazione delle dosi Pfizer prodotte negli Usa: Messico e Canada i primi a beneficiarne (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo aveva chiesto per prima, con un appello diretto al presidente degli Stati Uniti, la speaker della Camera Nancy Pelosi. Un appello che non aveva trovato la chiusura del Capo di Stato democratico che, però, aveva rimandato la decisione al momento in cui il Paese avrebbe avuto un numero di cittadini immunizzati sufficiente per pensare di allargare la platea. Oggi l’amministrazione Biden ha deciso che sosterrà l’iniziativa di Pfizer di iniziare ad esportare dosi di vaccino per il Covid prodotte negli Stati Uniti, in quello che può essere definito il primo allentamento della stretta americana sulla distribuzione di vaccini all’estero. La notizia diffusa da Bloomberg arriva una settimana dopo l’annuncio dei governi di Messico e Canada riguardo alle prime scorte in arrivo dagli Usa: si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo aveva chiesto per prima, con un appello diretto al presidente degli Stati Uniti, la speaker della Camera Nancy Pelosi. Un appello che non aveva trovato la chiusura del Capo di Stato democratico che, però, aveva rimandato la decisione al momento in cui il Paese avrebbe avuto un numero di cittadini immunizzati sufficiente per pensare di allargare la platea. Oggi l’amministrazione Biden ha deciso che sosterrà l’iniziativa didi iniziare ad esportaredi vaccino per il CovidStati Uniti, in quello che può essere definito il primo allentamento della stretta americana sulla distribuzione di vaccini all’estero. La notizia diffusa da Bloomberg arriva una settimana dopo l’annuncio dei governi diriguardo alle prime scorte in arrivo dagli Usa: si ...

