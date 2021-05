Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 3 maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale lunedì 3 maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Protagonista al centro studio sarà Gemma. La dama si scontrerà con Tina poichè pensa che l’opinionista spaventi i suoi spasimanti rendendole impossibile conoscere cavalieri. Ovviamente questo darà il via ad una lunghissima lite che verrà placata con l’ingresso in studio di Aldo. Tra quest’ultimo e Gemma è cominciata una conoscenza in ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canalesi accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Protagonista al centro studio sarà Gemma. La dama si scontrerà con Tina poichè pensa che l’opinionista spaventi i suoi spasimanti rendendole impossibile conoscere cavalieri. Ovviamente questo darà il via ad una lunghissima lite che verrà placata con l’ingresso in studio di Aldo. Tra quest’ultimo e Gemma è cominciata una conoscenza in ...

