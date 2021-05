Tutte le tendenze capelli primavera-estate 2021

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) Non chiamatelo solo parrucchiere. L’hairstylist non è solo una persona formata professionalmente per saper tagliare i capelli o metterli in piega. Oltre a dover possedere la dote innata di capire e interpretare i desideri delle persone per dare loro un contributo estetico ma anche emotivo (e questo anno di pandemia ce lo ha dimostrato), l’hairstylist è soprattutto un creativo. Per pensare e creare una collezione, prende ispirazioni dalle sfilate, dallo street style, dalle subculture e guarda al passato, una dimensione che offre sempre ottimi spunti da reinterpretare e attualizzare.