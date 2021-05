Tabellone Pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2021 | presenti Pellegrino | Moroni e Cobolli

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilprincipale delle Pre-per gliBNL, evento in programma dal 3 al 5 maggio. Andreae Gian Marcorappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di serie del torneo, considerando la loro posizione in classifica, volenterosi di conquistare un pass per ildidel Masters 1000 capitolino. Presente anche Flavio, recentemente arrivato sino alla finale del Challenger di Roma 2. Di seguito tutti gli accoppiamenti delle Pre-quali.PRE-OTTAVI DI ...

sportface2016 : Tabellone Pre-quali #InternazionalidItalia 2021 - livetennisit : Pre Quali Roma (Tirrenia): Il Tabellone Maschile. Tre wild card per le quali in palio - PronoNaturali : Domenica 2 Maggio 2021, anteprima tabellone con 33 #pronostici naturali e qualche suggerimento sulle #scommesse cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Pre

Sportface.it

- QUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021 OTTAVI DI FINALE Pellegrino bye Gigante vs Arnaldi Forti bye Cobolli vs Vincent Ruggeri F. Arnaboldi vs Nardi Brancaccio bye Maestrelli vs ...... cielo azzurro, amicizia, entusiasmo e tanta voglia di sport, ha preso il via la fase di- ... Gli ulteriori incontri previsti inavranno luogo domenica 9 e sabato 15 maggio, sempre presso ...Le vincitrici degli ultimi due Roland Garros si incontreranno in un ottavo imperdibile. Nel maschile, primo turno anche per Dimitrov e Alcaraz ...Ci sono tutte le più forti tenniste del mondo nel tabellone principale dell’edizione numero 78 degli Internazionali BNL d'Italia, il che getta le basi per una sei giorni, dal 10 al 16 maggio, di grand ...