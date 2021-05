Super League: la Serie A era a conoscenza del progetto. Il retroscena (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega Serie A era a conoscenza del progetto della Super League già dal 16 febbraio: l’indiscrezione de Il Sole 24 Ore La Lega Serie A era a conoscenza del progetto della Super League già dallo scorso 16 febbraio, giorno in cui i venti club della massima categoria italiana si sono riuniti in assemblea. A riportare l’indiscrezione è Il Sole 24 Ore. «Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di?Serie A ha discusso lo scorso 16 febbraio – due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale – del progetto di Superlega raffrontandolo con quello della Superchampions.?E con ogni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) La LegaA era adeldellagià dal 16 febbraio: l’indiscrezione de Il Sole 24 Ore La LegaA era adeldellagià dallo scorso 16 febbraio, giorno in cui i venti club della massima categoria italiana si sono riuniti in assemblea. A riportare l’indiscrezione è Il Sole 24 Ore. «Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di?A ha discusso lo scorso 16 febbraio – due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale – deldilega raffrontandolo con quello dellachampions.?E con ogni ...

