Stornello romano per Salvini e la fidanzata Francesca Verdini a Castel Gandolfo | VIDEO

(Di lunedì 3 maggio 2021) Matteoe la suahanno trascorso il fine settimana del primo maggio tra il centro storico e il lago di. Una gita romantica con un bel pranzo domenicale all’aperto a base di prodotti tipici deili Romani come la carne alla brace, focacce e bruschette presso il ristorante dell’amico e coordinatore della Lega a, Giulio Frasi. Il pasto dei due fidanzati è stato accompagnato da due stornellatori del posto che con chitarra e fisarmonica hanno dedicato ae Matteoalcune tra le più conosciute e romantiche canzoni romane come “Roma nun fa’ la stupida stasera”. Una delle foto del weekend l’ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Stornello romano

Il Messaggero

... nuovo singolo del rapper e produttoreclasse '98 MERRICK composto insieme al producer DELTA ... È attualmente in finale nel concorso "Dalloal Rap" di Elena Bonelli, con il brano 'Roma ...Unodietro al quale gireranno varie ipotesi di paternità, destinate a rimanere senza ... inclusa quella del 1926, proprio con Barcarolo. Festival che era stato inaugurato, nell'osteria ...Castel Gandolfo, Matteo Salvini a pranzo al lago con la fidanzata Francesca Verdini. Gli stornellatori gli cantano "Roma non fa la stupida stasera".Già dallo scorso 23 aprile in digitale per Cabiria Record e distribuito da Altafonte, da oggi è disponibile su YouTube il videoclip di “Come stai”, nuovo ...