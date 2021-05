Siracusa. Positiva al covid falsifica i dati e le proprie generalità per andare in vacanza (Di lunedì 3 maggio 2021) Siracusa. Nonostante fosse Positiva al covid-19, una 42enne non ha mai rinunciato a svolgere alcune attività quotidiane. Addirittura la donna aveva preso alloggio in una struttura ricettiva. Positiva al covid falsifica i dati e le proprie generalità per andare in vacanza Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Siracusa l’hanno denunciata per aver violato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021). Nonostante fosseal-19, una 42enne non ha mai rinunciato a svolgere alcune attività quotidiane. Addirittura la donna aveva preso alloggio in una struttura ricettiva.ale leperinPer questo motivo i carabinieri della Stazione dil’hanno denunciata per aver violato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

