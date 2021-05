Serie B, arbitri: Monza - Lecce a Mariani. Empoli - Cosenza: Fourneau (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA - La CAN ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare della 36ª giornata di Serie B , in programma domani, martedì 4 maggio. Tutte le squadre scenderanno in campo in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA - La CAN ha ufficializzato i nomi degliche dirigeranno le gare della 36ª giornata diB , in programma domani, martedì 4 maggio. Tutte le squadre scenderanno in campo in ...

sportmediaset : Bufera sugli arbitri: 'Giudizi truccati per arrivare in Serie A'. #SportMediaset - Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - sowmyasofia : Gli arbitri per la trentaseiesima giornata di Serie B - AttilioDeCol : RT @alabarda67: ??GIUDIZI TAROCCATI per diversi arbitri pur di arbitrare in Serie A. Tra cui Fourneau noto arbitro Interista indagato nella… - Dontlookback81 : RT @alabarda67: ??GIUDIZI TAROCCATI per diversi arbitri pur di arbitrare in Serie A. Tra cui Fourneau noto arbitro Interista indagato nella… -