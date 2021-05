Serie A,Torino-Parma: granata per la salvezza, ducali quasi in B.Le formazioni ufficiali (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino alla ricerca dei tre punti nella sfida contro il Parma.La sfida tra i granata e i ducali chiuderà la 34a giornata del campionato di Serie A, match di fondamentale importanza per i piemontesi mentre i gialloblu potrebbero andare in B già questa sera.Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. NicolaParma (4-3-3): Sepe; Laurini, B. Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilalla ricerca dei tre punti nella sfida contro il.La sfida tra ie ichiuderà la 34a giornata del campionato diA, match di fondamentale importanza per i piemontesi mentre i gialloblu potrebbero andare in B già questa sera.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola(4-3-3): Sepe; Laurini, B. Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

