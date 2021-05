SBK | Rea pronto per Aragon | ' Fondamentale una simulazione gara'

(Di lunedì 3 maggio 2021) L'inizio ufficiale della stagione sta finalmente per arrivare, e per Kawasaki è tempo di prove generali. La due giorni in programma domani e dopodomani sul circuito diinfatti sarà l'ultimo ...

... in previsione della prima vera battaglia contro Scott Redding e non solo,traccia la strada da ..., Laverty ed RC Squadra Corse vedono la luce: primi test a maggio... che competono nelle due principali serie internazionali: MotoGP e. La Casa austriaca ospita ... Più Factory che mai il duo verde Provec, costituito da Johnnyed Alex Lowes , sempre meglio in ...Domani e dopodomani Kawasaki sarà al Motorland, per gli ultimi test prima di fare sul serio. Johnny: "Inizieremo a lavorare sui dettagli come in un weekend". Lowes: "Questo test forse il più important ...Il test team di Dani Pedrosa e Mika Kallio incrocia le traiettorie del Motorland con le squadre di Rea, Sykes, Razgatlioglu, Locatelli e Davies ...